Иран наносит удары по американским базам в Бахрейне

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Иран в среду утром запустил баллистические ракеты и беспилотники по американским базам в Бахрейне, сообщают иранские СМИ.

По их данным, целями ударов являются объекты на авиабазе Шейх Иса, а также на базе 5-го оперативного флота ВМС США, в зону ответственности которого, в частности, входят Персидский залив и Аравийское море.

Ранее на фоне угрозы воздушного налета в Бахрейне заработали сирены воздушной тревоги, сообщило министерство внутренних дел королевства.

В связи со срабатыванием сирен МВД страны призвало население "сохранять спокойствие и направляться в ближайшие безопасные места".