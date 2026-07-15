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Иран сообщил об уничтожении целей на американской базе в Бахрейне

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что уничтожил несколько целей на базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне, передают иранские государственные СМИ.

Как утверждает КСИР, в среду утром в ходе "сокрушительного ответа" на американские атаки его силы уничтожили командно-контрольный центр, центр управления военно-морской поддержкой, склады вооружений и топливные резервуары на базе США.

Хроника 28 февраля – 15 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран КСИР ВМС США
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