Иран сообщил об уничтожении целей на американской базе в Бахрейне

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что уничтожил несколько целей на базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне, передают иранские государственные СМИ.

Как утверждает КСИР, в среду утром в ходе "сокрушительного ответа" на американские атаки его силы уничтожили командно-контрольный центр, центр управления военно-морской поддержкой, склады вооружений и топливные резервуары на базе США.