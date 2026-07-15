Страны ЕС договорились продлить временную защиту для украинцев

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС сообщил в среду, что государства-члены Евросоюза договорились продлить до 4 марта 2028 года статус временной защиты, предоставляемый уезжающим с Украины лицам.

"Это обеспечит стабильность тем, кто нашел убежище в ЕС. Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Украину. И в рамках нашей поддержки мы также хотим убедиться, что Украина может защитить себя. Именно поэтому наша программа временной защиты учитывает законные потребности Украины", - заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции председательствующей в Совете ЕС Ирландии Джим О'Каллаган.

Как считают в Брюсселе, это продление защиты обеспечит "ясность и предсказуемость" для всех, кто бежит от военных действий.

"Кроме того, признавая как необходимость защиты перемещенных лиц, так и необходимость защиты Украины (...), страны ЕС договорились, что временная защита должна предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине", - отмечается в коммюнике совета.

"Учитывая меняющиеся потребности Украины в обороне, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет применяться к тем, кто уже пользуется временной защитой в ЕС", - уточнил Совет Евросоюза.

На практике для получения временной защиты лица, перемещенные из Украины, должны будут доказать выполнение своих воинских обязанностей. Например, "это может быть сделано путем предъявления паспорта с выездным штампом, проставленным украинскими властями, подтверждающим, что они покинули Украину на законных основаниях и, следовательно, выполнили воинские обязанности", говорится в коммюнике.

Это также может быть сделано путем предъявления документа в бумажном или электронном формате, подтверждающего освобождение или выполнение воинских обязанностей.

Сообщается, что временная защита до настоящего времени продлевалась до 4 марта 2027 года, и с марта 2022 года более 4 млн перемещенных лиц из Украины получили защиту в ЕС.

Лица, получающие временную защиту, пользуются одинаковыми правами на всей территории ЕС. Эти права включают: проживание, доступ к рынку труда и жилью, медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей.