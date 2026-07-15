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CENTCOM сообщил о стремлении ослабить военные возможности Ирана

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Основной задачей новых американских военных ударов по Ирану является стремление снизить военные возможности Тегерана для ответных атак, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Цель ударов - дальнейшее ослабление военных возможностей, которые иранские силы использовали для атак на торговые суда в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Американские военные 15 июля в 06:00 по времени Восточного побережья США (в 13:00 по Москве) начали очередную волну ударов по Ирану. В последние дни силы Центрального командования били по Ирану в основном в вечернее и ночное время.

Хроника 28 февраля – 15 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран CENTCOM
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