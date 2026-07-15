В Тегеране сообщили о семи погибших военных при ударе США по базе в Иране

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере семь иранских военнослужащих погибли в ночь на среду во время американского удара по военной базе в районе Бампур на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim.

В сообщении указано, что Вашингтон нанес удары по базе сухопутных сил Ирана, выпустив по ней 13 ракет. Отмечается, что еще несколько человек получили ранения, им оказывается помощь.

В иранской армии подчеркнули, что не оставят без ответа действия американской стороны. "Иран даст решительный ответ на агрессивные действия американского врага", - заявили в иранских вооруженных силах.

В последние дни напряженность между США и Ираном значительно обострилась. В американском командовании сообщили, что в ночь на среду нанесли очередные удары по иранским военным объектам.