Австралия регламентирует потребление воды и электричества крупными ЦОД

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Австралия обяжет следующее поколение крупных дата-центров нести финансовую ответственность за организацию электроснабжения, заявил, выступая в Сиднейском университете, премьер-министр страны Энтони Албаниз. Его речь опубликована на его сайте.

Дата-центрам придется в полной мере оплачивать подключение к электросети, чтобы эти расходы не ложились на бизнес и население, заявляет Албаниз. Кроме того, они будут обязаны поставлять в сеть не меньше энергии, чем берут из нее, а также строить ВИЭ-генерацию и покрывать ее естественные простои за счет других источников питания.

По словам премьерзминистраа, Австралия ставит задачу не допустить повышения тарифов на электричество из-за центров обработки данных.

Дата-центрам также потребуется минимизировать водопотребление, максимизировать энергоэффективность и оплачивать всю необходимую дополнительную водную инфраструктуру.

Вдобавок будет регламентирован выбор места строительства ЦОД. "У нас более чем достаточно места для новых дата-центров, чтобы они не конкурировали с новым жильем, - говорит Албаниз. - И мы будем работать с властями всех уровней, чтобы возобладал здравый смысл".

Для ускорения внедрения отраслевых стандартов премьер создал в рамках своего департамента управление ИИ (Office of AI). "Мы можем сделать так, чтобы ИИ работал в национальных интересах Австралии", - отмечает Албаниз.

Правительство в августе обсудит новые стандарты с главами штатов и территорий, а внесение соответствующего законопроекта в парламент ожидается в начале 2027 года.