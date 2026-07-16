Египет введет цифровые визы для туристов в Каире с августа

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Египет с 1 августа начнет заменять бумажные визы для туристов на цифровые QR-коды, на первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Министерство туризма и древностей Египта в координации со всеми заинтересованными госорганами завершило разработку новой системы въезда. Сначала она заработает в международном аэропорту Каира - тестовый запуск запланирован на 1 августа 2026 года. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх", - говорится в сообщении в соцсетях со ссылкой на циркулярное письмо Палаты туристических компаний и агентств Египта.

Главные цели реформы - упрощение процедур для туристов и улучшение качества услуг.

Отмечается, что получить QR-код можно будет через сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы составит $36, где $30 - визовый сбор, $6 - сервисный сбор.

"Важный нюанс для организованных туристов: туристические компании смогут оформить QR-код от имени туриста заранее, за 48 часов до прибытия", - подчеркнули в ассоциации.

В настоящее время виза по прибытии в Египет оформляется в виде бумажной марки-наклейки, которая вклеивается в паспорт.