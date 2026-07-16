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В Аргентине после победы над англичанами на ЧМ-2026 вспомнили о Фолклендах

Лондон призвал ФИФА расследовать инцидент с плакатом об островах у игроков аргентинской сборной

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль после победы футболистов ее страны над сборной Англии в полуфинале Чемпионата мира по футболу заявила, что Мальвинские (Фолклендские) острова - часть Аргентины.

"Мальвины - аргентинские! Нам запретили упоминать о них на стадионе, но забыли при этом, что острова - все равно всегда с нами: в нашей крови и наших сердцах", - написала она в социсети X и опубликовала фотографию футболистов сборной, которые на поле держат плакат с надписью: "Мальвины - аргентинские".

Также вице-президент прикрепила видео с военнослужащими времен Фолклендской войны к сообщению с поздравлением сборной с победой.

Это не первый раз, когда Вильярруэль высказывается о принадлежности островов. Еще до начала матча она заявила, что не собирается быть политкорректной в этом вопросе, подчеркнув, что аргентинской сборной предстоял матч против "пиратских узурпаторов".

Президент Аргентины Хавьер Милей после матча больше сфокусировался именно на победе команды, опубликовав сообщение: "Вперед, Аргентина, черт возьми!" и поделился рядом публикаций о матче и футболисте Лионеле Месси. Опубликовал и сообщение одного из пользователей сети X, который рассказывал о шагах Милея в отношении спорных островов.

Аргентина победила Англию со счетом 2:1.

Акцию аргентинских футболистов раскритиковали в Лондоне. Министр бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл назвал плакат "абсолютно неприемлемым".

"Политика не должна быть частью футбола. Это очень четкий принцип чемпионатов мира. Однако решение о последствиях такого поступка должна принимать Международная федерация футбола, - заявил он Sky News. - Я ожидаю, что ФИФА должным образом проведет расследование", - сказал Кайл.

Sky News отмечает, что действия аргентинских футболистов нарушили правила ФИФА, и теперь сборной может грозить дисциплинарное взыскание.

В остальном британские руководители пока мало высказываются о поступке аргентинских футболистов и словах вице-президента Аргентины, предпочитая рассуждать о футболе.

"Наши соболезнования Гарри Кейну и остальным игрокам. Сегодня "Три Льва" (прозвище сборной - ИФ) зализывают свои раны, но вы остаетесь гордостью нации и однажды вновь встанете на ноги", - говорится в сообщении королевской семьи в соцсетях.

Премьер-министр Кир Стармер выразил разочарование в связи с поражением, однако отметил, что команда в любом случае "стала нашей гордостью".

Это не первый случай, когда сборная Аргентины выступила с заявлением о принадлежности Фолклендских островов. В 2014 году ФИФА оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины на 30 тыс. швейцарских франков (около $37 тыс.) за демонстрацию футболистами плаката с надписью: "Мальвины - аргентинские" перед матчем со Словенией.

Спор о принадлежности Фолклендских островов идет с 1982 года. Тогда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт вокруг этой территории в Атлантическом океане. Жертвами конфликта стали 649 аргентинских военных, 255 британских военных и три мирных жителя. Острова носят статус британской заморской территории, однако Аргентина считает это своей национальной территорией.

Аргентина ФИФА Англия Фолклендские острова Хавьер Милей Великобритания Мальвины
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