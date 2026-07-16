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Природные пожары во Франции затронули уже 35 тыс. га

Природные пожары во Франции затронули уже 35 тыс. га
Фото: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вызванные аномальной жарой природные пожары во Франции затронули около 35 тыс. га, сообщает в четверг Le Figaro со ссылкой на данные службы гражданской обороны.

Это больше, чем за весь пожароопасный период в 2025 году, когда во Франции зарегистрировали 15 тыс. возгораний, которые охватили около 30 тыс. га.

"В этом году зарегистрировали около 11 тыс. пожаров. Последние три недели пожарные по всей стране одновременно тушат 250-300 возгораний", - заявил руководитель службы гражданской обороны Жюльен Марьон.

На настоящее время примерно в 50 департаментах страны существует риск возникновения лесного пожара.

В частности, на прошлой неделе пожар разгорелся в знаменитом лесу Фонтенбло к юго-востоку от Парижа. Его удалось локализовать, однако на ликвидацию пожара, охватившего более 2 тыс. га, могут уйти недели.

Франция
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