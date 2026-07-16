Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами погибших военных

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел в приграничье Белоруссии, сообщило в четверг госагентство БелТА.

"В пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области состоялся обмен по формуле 501 на 31. Большее число передала российская сторона украинской", - говорится в сообщении.

"Беларусь продолжает гуманитарную миссию, предоставляя безопасные коридоры и площадки для организации и проведения обменов военнопленными, гражданских лиц, телами погибших военнослужащих двух стран", - добавили там.