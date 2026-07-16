Pew Research выяснил, что к Китаю в мире стали лучше относиться, чем к США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Отношение людей в мире к Китаю стало лучше, чем к США, показал опрос американского аналитического центра Pew Research Center. В исследовании участвовали более 42 тысяч респондентов из 36 стран.

В более чем 20 странах жители относятся к КНР лучше, чем к США. Среди таких стран - Пакистан, Турция, Италия, Греция, ЮАР, Канада, Франция.

В шести странах - Польше, Филиппинах, Южной Корее, Индии, Японии и Израиле - больше тех, кто лучше относится к США.

"Это первый раз, примерно за 20 лет, в течение которых мы проводим такие опросы, когда Китай воспринимают более позитивно, чем США", - сказала Guardian высокопоставленный представитель Pew Research Center Лора Силвер.

Респондентов также спросили, к кому из лидеров - председателю КНР Си Цзиньпину или президенту США Дональду Трампу - они испытывают больше доверия. В большинстве стран доверие к китайскому лидеру выше, чем к Трампу. В шести странах к ним относятся одинаково, в восьми - Трампу доверяют больше.