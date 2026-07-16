Поиск

Pew Research выяснил, что к Китаю в мире стали лучше относиться, чем к США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Отношение людей в мире к Китаю стало лучше, чем к США, показал опрос американского аналитического центра Pew Research Center. В исследовании участвовали более 42 тысяч респондентов из 36 стран.

В более чем 20 странах жители относятся к КНР лучше, чем к США. Среди таких стран - Пакистан, Турция, Италия, Греция, ЮАР, Канада, Франция.

В шести странах - Польше, Филиппинах, Южной Корее, Индии, Японии и Израиле - больше тех, кто лучше относится к США.

"Это первый раз, примерно за 20 лет, в течение которых мы проводим такие опросы, когда Китай воспринимают более позитивно, чем США", - сказала Guardian высокопоставленный представитель Pew Research Center Лора Силвер.

Респондентов также спросили, к кому из лидеров - председателю КНР Си Цзиньпину или президенту США Дональду Трампу - они испытывают больше доверия. В большинстве стран доверие к китайскому лидеру выше, чем к Трампу. В шести странах к ним относятся одинаково, в восьми - Трампу доверяют больше.

Китай США Си Цзиньпин Pew Research Center Лора Силвер Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Аргентине после победы над англичанами на ЧМ-2026 вспомнили о Фолклендах

Pew Research выяснил, что к Китаю в мире стали лучше относиться, чем к США

Банк Кореи поднял ставку впервые с января 2023 г.

 Банк Кореи поднял ставку впервые с января 2023 г.

Новые 25-процентные пошлины США в отношении Бразилии вступят в силу 22 июля

 Новые 25-процентные пошлины США в отношении Бразилии вступят в силу 22 июля

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июля

Количество погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 4,8 тыс. человек

 Количество погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 4,8 тыс. человек

Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

CBS утверждает, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы

 CBS утверждает, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы

Афины заблокировали 21-й пакет санкций ЕС против России из-за угрозы бизнесу

 Афины заблокировали 21-й пакет санкций ЕС против России из-за угрозы бизнесу

Стармер в последний раз перед отставкой выступил в британском парламенте

 Стармер в последний раз перед отставкой выступил в британском парламенте
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10552 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3162 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов