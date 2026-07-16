В Таджикистане в сентябре пройдет заседание глав антимонопольных органов стран ШОС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Заседание руководителей антимонопольных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 17-18 сентября этого года в Таджикистане, сообщил председатель Антимонопольной службы при правительстве республики Хайдарали Раджабзода на пресс-конференции ведомства.

По его словам, проведение мероприятия предусмотрено в рамках плана основных мероприятий ШОС. По инициативе Таджикистана вопросы продвижения антимонопольной политики были включены в повестку деятельности организации.

Он подчеркнул, что мероприятие направлено на дальнейшее развитие сотрудничества между антимонопольными органами стран-участниц ШОС и обмен опытом.

Глава Антимонопольной службы также сообщил о подписании 12 мая 2026 года Меморандума о взаимопонимании между ведомством и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики в рамках государственного визита президента Таджикистана в Китай.

По его словам, данный документ является одним из шагов по укреплению взаимодействия между государствами-членами ШОС в сфере регулирования рынков и развития конкурентной политики.