Казахстан и Китай подписали программу торгово-экономического сотрудничества на 2027-2030 гг.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Казахстан и Китай по итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина подписали "дорожную карту" торгово-экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2027-2030 годы, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"По завершении встречи лидеров Казахстана и Китая были подписаны Программа и Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества между правительством Казахстана и правительством Китайской Народной Республики на период 2027-2030 годов", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие казахстанско-китайского стратегического партнерства и взаимодействие в торгово-экономической сфере.

Кроме того, Токаев отметил укрепление культурно-гуманитарных связей между двумя странами. По его словам, в прошлом году Казахстан посетили более 1 млн граждан Китая, а в столицах двух государств открылись культурные центры.