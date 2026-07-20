Силы CENTCOM начали новую серию ударов по Ирану

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы начали очередную серию ударов по иранским целям, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы CENTCOM начали новую волну ударов по Ирану, это уже девятая ночь подряд. Удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для нападения на торговые суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

Операция началась в воскресенье в 19:00 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 02:00 по Москве).