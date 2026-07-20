ВС США наносят удары по иранскому городу Тебриз

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы наносят удары по иранскому городу Тебриз, который расположен на северо-западе страны, сообщает телеканал Press TV.

По его данным, там раздаются взрывы.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы начали очередную серию ударов, "чтобы продолжать ослаблять иранские военные возможности, используемые для нападения на торговые суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив".