Поиск

ВС США наносят удары по иранскому городу Тебриз

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы наносят удары по иранскому городу Тебриз, который расположен на северо-западе страны, сообщает телеканал Press TV.

По его данным, там раздаются взрывы.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы начали очередную серию ударов, "чтобы продолжать ослаблять иранские военные возможности, используемые для нападения на торговые суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив".

Хроника 28 февраля – 20 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Ормузский пролив Тебриз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,2 тыс.

Силы CENTCOM начали новую серию ударов по Ирану

Россия готова организовать переговоры Ирана и стран Персидского залива

Что произошло за день: воскресенье, 19 июля

Глава МИД КНДР заявила о поддержке Пхеньяном Москвы в деле устранения первопричин кризиса на Украине

 Глава МИД КНДР заявила о поддержке Пхеньяном Москвы в деле устранения первопричин кризиса на Украине

Президент РФ на встрече с главой МИД КНДР выразил признательность за поддержку СВО

Казахстан требует прекращения атак на танкеры с нефтью близ терминала КТК

 Казахстан требует прекращения атак на танкеры с нефтью близ терминала КТК

Трамп считает правильными планы Бернема по добыче нефти в Северном море

Метеорологи рассчитывают, что грозы помогут очистить воздух перед финалом ЧМ

 Метеорологи рассчитывают, что грозы помогут очистить воздух перед финалом ЧМ

Трамп призвал сенаторов добавить меры против Ирана в законопроект о санкциях против РФ

 Трамп призвал сенаторов добавить меры против Ирана в законопроект о санкциях против РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10618 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов