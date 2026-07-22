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Хегсет заявил, что США продолжают контролировать транзит через Ормузский пролив

Хегсет заявил, что США продолжают контролировать транзит через Ормузский пролив
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Военные усилия США по сопровождению судов в Ормузском проливе помогли провести через стратегический водный путь до 500 млн баррелей нефти, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям.

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"США сохраняли контроль, несмотря на атаки Ирана", - подчеркнул он.

Глава Пентагона отметил, что американские военные "уже довольно давно контролируют движение судов" в проливе, хотя за последние 10 дней, в течение которых США и Иран наносили взаимные удары, судоходство резко сократилось.

"Я полагаю, что в ходе операции "Свобода" мы провели под носом у Ирана от 400 до 500 млн баррелей нефти", - сказал Хегсет, имея в виду инициативу Центрального командования ВС США (CENTCOM) по сопровождению коммерческих судов через пролив.

При этом он указал, что на протяжении всей войны Иран использовал пролив как рычаг давления на США и периодически обстреливал суда, которые не запрашивали разрешения на проход.

Хегсет заявил, что Иран по-прежнему способен обстреливать коммерческие суда в проливе.

"Иран не взимает плату за проезд, но прямо сейчас они обстреливают корабли", - сказал он.

Хроника 28 февраля – 22 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон США Ормузский пролив Пит Хегсет
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