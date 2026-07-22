Силы CENTCOM начали новую серию ударов по Ирану

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы приступили к очередной серии ударов по иранским целям, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США начали наносить удары по военным целям в Иране уже одиннадцатую ночь подряд. Цель ударов - дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.

Операция началась в 19:00 по времени Восточного побережья США (в 02:00 по Москве).