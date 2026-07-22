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Глава МИД Индии заявил, что обсудил с Лавровым кризис на Украине

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в среду заявил, что обстановка вокруг Украины и Персидского залива стала одной из тем его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на "полях" мероприятий по линии АСЕАН.

"Мы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым провели обстоятельное обсуждение двусторонних отношений (...) Также обменялись взглядами на конфликт на Украине и на ситуацию в Персидском заливе", - написал Джайшанкар в соцсети X.

Он отметил, что также разговор шел о различных аспектах партнерства Индии и России, включая торговлю и инвестиции, энергетику и транспорт. Кроме того, добавил министр, обсуждали вопросы науки, технологий и мобильности населения стран.

МИД Сергей Лавров Индия Субраманьям Джайшанкар
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