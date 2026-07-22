Пошлины на экспорт из РФ пшеницы, ячменя и кукурузы с 22 июля будут нулевыми

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пошлины на экспорт из РФ пшеницы, ячменя и кукурузы с 22 июля, как и неделей ранее, будут нулевыми, сообщает Минсельхоз.

Они будут действовать по 28 июля включительно.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $229,1 за тонну пшеницы ($232,3 за предыдущий период), $186 за тонну ячменя ($213,6), $231,3 за тонну кукурузы ($230,5).

Нулевая пошлина на экспорт пшеницы сохраняется с 22 апреля этого года, за исключением одной недели с 3 по 10 июля, когда ее размер составил 370,1 рубля за тонну. Пошлина на ячмень и кукурузу находится на нулевом уровне с 15 апреля.

РФ ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.