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Силы обороны Эстонии получили землю под строительство военного городка в Нарве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Город Нарва и Эстонская республика заключили договор об обмене земельными участками, который создает необходимые условия для строительства военного городка Сил обороны в приграничном с Россией городе, сообщает в среду телерадиовещатель ERR.

В министерстве обороны отметили, что строительство военного городка необходимо для обеспечения постоянного присутствия Сил обороны на восточной границе страны. Там напомнили, что с 1990-х годов в Нарве отсутствует постоянное размещение военных подразделений, несмотря на стратегическое значение города.

Как сообщали ранее СМИ, военная база в Нарве станет частью национальной оборонной стратегии Эстонии. Здесь планируется разместить на ротационной основе военный контингент численностью до 1000 человек, включая эстонских и союзных военнослужащих. Строительство базы начнется в 2026 году, а завершится к лету 2028 года. Это стратегическое решение направлено на укрепление восточного фланга Эстонии и НАТО, а также на демонстрацию присутствия государства в регионе.

Нарва Эстония
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