Рубио перед встречей с Лавровым заявил, что только США могут помочь в урегулировании на Украине

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что одной из тем его готовящейся встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым станет Украина.

"Мы будем говорить об этом. Я думаю, что очевидно: война на Украине создала много препятствий для возможности США и РФ добиваться соглашений по другим темам", - сказал он журналистам "на полях" встречи АСЕАН.

По его словам, США желают окончания украинского кризиса, и Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в этом.

"Я полагаю, что сейчас - и россияне с этим согласятся, как я думаю - США это, вероятно, единственная страна в мире, которая может сыграть такую роль", - отметил Рубио.