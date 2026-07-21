Сергей Лавров прибыл в Манилу

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Манилу, где примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ожидается, 21 июля Лавров встретится главой МИД Лаоса. Кроме того на "полях" мероприятий по линии АСЕАН в среду запланированы встречи Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Филиппин, Брунея, Индии, Шри-Ланки, Бразилии.

Также, как ранее сообщала представитель МИД Мария Захарова, прорабатывается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Помимо этого в Маниле Лавров примет участие во встречах Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).