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Власти Абхазии пообещали не допустить дефицита нефтепродуктов в республике

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Власти Абхазии держат на особом контроле ситуацию на топливном рынке республики с целью недопущения дефицита нефтепродуктов, заявил премьер-министр республики Владимир Делба на совещании в правительстве.

"До сегодняшнего дня нам удавалось не допускать дефицита нефтепродуктов в Абхазии, и я полагаю, что эта тенденция сохранится. Благодаря взаимодействию правительства, руководства топливных компаний и поставщиков из России мы удерживаем ситуацию под контролем", - сказал он.

По его словам, особое внимание необходимо уделять "обеспечению нефтепродуктами приоритетных направлений - сельхозпроизводителей, госучреждений, а также ключевых предприятий сферы услуг, особенно в период курортного сезона".

Представители топливных компаний подтвердили, что запасов топлива в республике достаточно для текущих нужд страны, а цены остаются стабильными, сообщает пресс-служба кабинета министров республики. Делба поручил продолжить ежедневный контроль за поставками и выполнением контрактов.

"Необходимо предельно внимательно отслеживать запасы и объемы поставок, чтобы своевременно реагировать на любые изменения. Ежедневный мониторинг дает нам возможность держать ситуацию под контролем и не допускать социальной напряженности. Здесь нельзя долго раздумывать - реагировать нужно оперативно", - отметил он.

Абхазия Владимир Делба
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