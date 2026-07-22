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Лукашенко подписал указ об осеннем призыве на срочную службу

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Документом предусматривается призвать в сентябре - ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку", - говорится в сообщении.

Одновременно предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве.

Александр Лукашенко Белоруссия
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