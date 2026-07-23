Мирзиёев дал старт строительству Центра технологий будущего стоимостью $500 млн

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Cyber University в городе Нурафшон Ташкентской области дал старт строительству Центра технологий будущего, инвестиции в создание которого составят около $500 млн, сообщила пресс-служба главы государства.

По её данным, центр общей площадью 36 га станет инновационной экосистемой, объединяющей образование, научные исследования, технологические испытания и производство. В его составе планируется создать лаборатории по кибербезопасности, искусственному интеллекту, облачным технологиям и криптографии, дата-центр искусственного интеллекта, инженерный кластер, центр по выпуску защищённых компьютеров и оборудования для передачи данных, а также полигон для испытаний беспилотников и робототехники.

Ожидается, что реализация проекта позволит создать свыше пяти тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Для обеспечения центра электроэнергией предусмотрено строительство генерирующих мощностей на 5 МВт.

Как отметил Мирзиёев, развитие цифровых технологий является ключевым условием экономического роста страны. "Невозможно развиваться, не занимаясь всерьёз цифровизацией всех сфер нашей жизни. Мы все должны глубоко осознавать, что без этого у нас нет будущего", - заявил президент.

В этот же день глава государства ознакомился с деятельностью государственного Cyber University, созданного в 2025 году при Министерстве цифровых технологий для подготовки специалистов в области кибербезопасности, искусственного интеллекта, робототехники и цифровой криминалистики. В вузе обучаются около 1 тыс. студентов.

Кроме того, Мирзиёев дал старт реализации девяти инвестиционных проектов общей стоимостью $465 млн с участием российских, китайских и германских компаний. Их реализация позволит создать около пяти тысяч рабочих мест, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, объём национальной стартап-экосистемы Узбекистана достиг почти $4,5 млрд. В целях поддержки инновационных идей дан старт президентскому конкурсу стартапов с призовым фондом в $5 млн.

Пресс-служба напоминает, что Узбекистан стал одним из учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, и занял место среди стран, принимающих участие в формировании глобальной повестки в этой сфере.