Глава ЕК объявила о новых санкциях против РФ в сфере финансов и торговли нефтью

ЕС запретит транзакции с 32 банками из России, введет ограничения против ряда нефтяных бирж, судов и криптовалютных компаний

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций запретит транзакции с 32 банками РФ, введет ограничения против ряда нефтяных бирж, судов и криптовалютных компаний, сообщила в четверг председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Она также объявила о заморозке на год "потолка цен" на нефть РФ, о мерах против судов, оказывающих содействие танкерному флоту России.

"Мы добавляем ещё 32 российских банка в наш список запрета на транзакции. А также криптофирмы и нефтяные торговые платформы (...). Впервые мы вводим меры против судов, оказывающих содействие теневому флоту России", - заявила глава ЕК.

В сообщении фон дер Ляйен также отмечается "важный шаг к официальному запрету на въезд (...) в ЕС" участников СВО без уточнения, о чем конкретно идет речь.

Она приветствовала достигнутое странами ЕС соглашение по 21-му пакету санкций, утверждая, что они "продолжают ослаблять экономические основы военных усилий России".