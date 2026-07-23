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Постпреды стран ЕС договорились продлить "потолок цен" на нефть РФ на 12 месяцев

Постпреды стран ЕС договорились продлить "потолок цен" на нефть РФ на 12 месяцев
Фото: Malin Wunderlich/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС достигли соглашение оставить еще на 12 месяцев в силе нынешний "потолок цен" на нефть РФ, сообщает в четверг Bloomberg.

"Страны ЕС договорились заморозить "потолок цен" на российскую нефть на 12 месяцев", - передает агентство.

Кроме того, по его данным, "страны ЕС согласились разрешить в некотором объеме перевозку российского СПГ".

Ранее из-за дискуссий по 21-му пакету санкций против РФ, в который предполагалось включить продление заморозки "потолка цен" на российскую нефть, постпреды согласились 15 июля сохранить этот потолок на уровне $44,1 за баррель до четверга, 23 июля.

Главное противоречие в дискуссиях стран ЕС по 21-му пакету санкций связано с предложением Еврокомиссии запретить европейским судам перевозить российский газ между третьими странами. До сих пор санкции ЕС распространялись на порты, территории и импорт самого Евросоюза.

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