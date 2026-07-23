Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения

Глава МИД РФ и госсекретарь США обсудили украинский конфликт в ходе встречи в Маниле

Фото: Пресс служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН обстоятельный обмен мнениями, информирует российское внешнеполитическое ведомство.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

"При обсуждении украинской проблематики С.В.Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение", - отметили на Смоленской площади.

Сообщается, что Лавров "вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов В.В.Путина и Д.Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие".

Была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, заявили в российском министерстве.

"Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США", - отмечает МИД РФ.

Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций, добавили на Смоленской площади.