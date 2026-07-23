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США перебрасывают силы на Ближний Восток на случай расширения конфликта с Ираном

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты ускоренно перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение, чтобы предоставить американскому президенту Дональду Трампу более мощные военные возможности на случай расширения конфликта с Ираном, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По словам американских чиновников, за последнюю неделю в регион, в частности, были переброшены силы специальных операций, самолеты-заправщики и эскадрильи истребителей F-16 с авиабазы Шпандалем в Германии и F-35 с авиабазы Лейкенхит в Англии. На другой базе в Великобритании в состоянии повышенной готовности к началу боевых операций находятся стратегические бомбардировщики B-1B.

Кроме того, за последние дни в региональный медицинский центр в Ландштуле в Германии прибыло более 150 медиков, сообщают источники. Этот госпиталь является основным местом оказания помощи военнослужащим, получившим ранения в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Как отмечает издание, эти приготовления являются явным свидетельством того, что Трамп рассматривает возможность дальнейшей эскалации. Во вторник президент США усилил свою риторику в отношении Ирана, заявив, что может отдать приказ о штурме горы Пикакс, где, как предполагается, иранские власти спрятали центрифуги для обогащения урана.

Тем временем Центральное командование США в среду заявило, что уже двенадцатый день подряд его силы наносят удары по целям в Иране, чтобы ослаблять способность Ирана угрожать коммерческим судам, следующим транзитом через Ормузский пролив. Последние операции включали удары по иранским командным пунктам, морским объектам, ангарам для самолетов, хранилищам беспилотников и военно-логистическую инфраструктуру, уточнили в командовании.

Дополнительные силы прибывают на Ближний Восток и в Европу, в то время как США уже разместили в регионе десятки тысяч военнослужащих. По словам представителя ВМС, в настоящее время на Ближнем Востоке находятся 17 кораблей ВМС США, включая две авианосные ударные группы, а также 11 эсминцев и экспедиционное подразделение Корпуса морской пехоты, отмечает газета.

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