Встреча глав МИД РФ и Госдепа США завершилась

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио завершили встречу в Маниле, передает корреспондент "Интерфакса".

Переговоры продлились 35 минут.

Эта встреча стала четвертой двусторонней встречей Лаврова и Рубио с 2025 года.

С российской стороны в переговорах участвовали замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

С американской - замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер, специальный посланник президента США Серджио Гор.