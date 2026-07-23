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Встреча глав МИД РФ и Госдепа США завершилась

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио завершили встречу в Маниле, передает корреспондент "Интерфакса".

В миреЛавров и Рубио начали встречу в МанилеЛавров и Рубио начали встречу в МанилеЧитать подробнее

Переговоры продлились 35 минут.

Эта встреча стала четвертой двусторонней встречей Лаврова и Рубио с 2025 года.

С российской стороны в переговорах участвовали замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

С американской - замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер, специальный посланник президента США Серджио Гор.

МИД РФ Сергей Лавров Госдеп США Марко Рубио Манила встреча
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