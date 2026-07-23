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Что случилось этой ночью: четверг, 23 июля

Постпреды ЕС не согласовали 21-й пакет санкций против РФ, три танкера не смогли пройти Ормузский пролив, Wildberries начал первые выплаты селлерам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Постпреды ЕС на встрече в Брюсселе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против РФ, включающий запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны.

- Иранская сторона пока не готова заключить сделку с США, однако скоро ситуация может измениться, заявил президент Дональд Трамп. В ночь на четверг силы CENTCOM совершили 12-ю подряд серию ударов по Ирану. Она длилась пять часов.

- Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об ударе ВСУ по объекту ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают специальные службы.

- Три танкера не смогли пройти Ормузский пролив заминированным южным маршрутом, один из них подорвался и загорелся, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

- Wildberries начал первые выплаты селлерам, чьи товары пострадали на складе в Электростали. Глава RWB Татьяна Ким сообщила, что более 88 тыс. из них получат начисления в течение суток.

- Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что обсудил в Киеве с президентом Владимиром Зеленским производство ракет для систем Patriot на территории Украины, а также договоренности по дронам.

- Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год в размере $1,15 трлн. "За" проголосовали 216 конгрессменов, против - 212.

- Секретная служба США сообщила, что число угроз в отношении охраняемых лиц с начала года выросло на 40% и достигло 10 тыс. случаев. Глава службы заявил, что это рекордные показатели за всю его 24-летнюю карьеру.

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