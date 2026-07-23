Инновационный кластер за $500 млн планируют построить в Узбекистане

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в закладке первого камня в строительство инновационного кластера "Центр технологий будущего" в городе Нурафшане Ташкентской области, инвестиции в проект оцениваются $500 млн, говорится в сообщении на сайте главы государства.

В нем отмечается, что комплекс станет единой инновационной экосистемой, объединяющей образование, научные исследования, технологические испытания и производственные процессы. По словам президента, это будет инновационный кластер вокруг Cyber University в Нурафшане.

В центре будут созданы шесть лабораторий по направлениям кибербезопасности, искусственного интеллекта, облачных технологий и криптографии. Кроме того, предполагается создание дата-центра искусственного интеллекта и инженерного кластера, центра по производству защищенных компьютеров, оборудования для передачи данных и высокотехнологичных токенов. Также планируется организовать полигон для испытаний беспилотных летательных аппаратов и робототехники.

"При содействии Азиатского банка развития (АБР) будет создана платформа для коммерциализации отечественных технологий и продвижения национальной продукции на международные рынки. Для обеспечения проектов стабильным электроснабжением будут построены мощности на 5 МВт", - отмечается в сообщении.

Планируется привлечь в центр ведущие мировые компании, университеты и ученых, а также создать современную социальную инфраструктуру для студентов и сотрудников.

Мирзиёев также запустил строительство новых зданий для филиалов ИТ-парков в Нурафшане и Чирчике. Ожидается, что расширение их деятельности будет способствовать увеличению цифрового экспорта в Ташкентском регионе до $50 млн.

Кроме этого, совместно с инвесторами из Китая, РФ и Германии дан старт строительству девяти новых объектов общей стоимостью $465 млн. Их запуск должен создать 5 тыс. рабочих мест и улучшить качество социальных услуг для населения.