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КСИР сообщил об ударах по объектам ПВО и ПРО США в Иордании

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в четверг объявил, что атаковал объекты ПВО и ПРО США на территории Иордании, передает агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

Как утверждает КСИР, иранские военные "в ответ на неоднократные акты агрессии против иранской территории уничтожили радар американской системы ПРО THAAD молниеносными ударами по американским базам".

Также в КСИР заявили об уничтожении зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и радара тактической ПВО C-RAM. Ударам также подверглись топливные склады, пункт технического обслуживания вертолетов и склад вертолетного оборудования.

Накануне КСИР тоже сообщал об ударах по американским объектам в Иордании - на авиабазе Принц Хасан и на авиабазе Король Фейсал. В Корпусе заявляли, что атаковали ангары, где военные США готовили к миссиям истребители F-15, дроны, вертолеты, уничтожили не менее восьми БПЛА MQ-9 и повредили два вертолета.

Хроника 28 февраля – 23 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР США Иордания
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