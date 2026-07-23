МИД Киргизии призвал соотечественников в России к осторожности из-за БПЛА

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - МИД Киргизии просит граждан соблюдать осторожность в связи с атаками украинских дронов в отдельных регионах России, сообщила пресс-служба министерства.

"В связи с продолжающимися сообщениями об атаках с применением беспилотных летательных аппаратов в отдельных регионах России, МИД Киргизии рекомендует гражданам республики соблюдать повышенные меры безопасности, руководствоваться сообщениями и рекомендациями официальных органов на местах с учетом складывающейся обстановки в регионах пребывания", - говорится в сообщении.

В случаях, требующих незамедлительного получения консульско-правовой помощи, киргизстанцы могут обратиться в посольство Киргизии в России или в консульский департамент МИД республики.