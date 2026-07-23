Поиск

Рубио отметил сложность вывода Кубы к процветанию

Рубио отметил сложность вывода Кубы к процветанию
Фото: Juancho Torres/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне заинтересованы в процветании Кубы, поскольку страна расположена слишком близко к США, заявил журналистам в Маниле глава Госдепартамента Марко Рубио.

"Мы хотели бы видеть Кубу процветающей, мы хотели бы видеть Кубу свободной, потому что она расположена всего в 90 милях от наших берегов", - сказал он.

По его словам, "для людей, принимающих там решения, будет сложно внести изменения, рассчитанные на лучшее будущее Кубы".

"Ответственные люди в стране не знают, что они делают. Они не знают, как привести в порядок экономику, они не понимают основные концепции. Самое сложное для них заключается в том, что на протяжении 50 лет они хотели, чтобы кто-то занимался улучшением их экономики, и они боятся ослабить политический контроль над народом", - отметил госсекретарь США.

Госдепартамент Марко Рубио США Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Вашингтоне считают, что для украинского урегулирования нужны новые идеи

Рубио отметил сложность вывода Кубы к процветанию

 Рубио отметил сложность вывода Кубы к процветанию

Рубио заявил, что провел хорошие и откровенные переговоры с Лавровым

Глава ЕК объявила о новых санкциях против РФ в сфере финансов и торговли нефтью

Постпреды стран ЕС согласовали 21-й пакет антироссийских санкций

Постпреды стран ЕС договорились продлить "потолок цен" на нефть РФ на 12 месяцев

 Постпреды стран ЕС договорились продлить "потолок цен" на нефть РФ на 12 месяцев

Brent подорожала на 3,04% - до $96,93 за баррель

 Brent подорожала на 3,04% - до $96,93 за баррель

Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения

 Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения

Brent торгуется выше $96 за баррель

США перебрасывают силы на Ближний Восток на случай расширения конфликта с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10703 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3292 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов