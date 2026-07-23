Рубио отметил сложность вывода Кубы к процветанию

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне заинтересованы в процветании Кубы, поскольку страна расположена слишком близко к США, заявил журналистам в Маниле глава Госдепартамента Марко Рубио.

"Мы хотели бы видеть Кубу процветающей, мы хотели бы видеть Кубу свободной, потому что она расположена всего в 90 милях от наших берегов", - сказал он.

По его словам, "для людей, принимающих там решения, будет сложно внести изменения, рассчитанные на лучшее будущее Кубы".

"Ответственные люди в стране не знают, что они делают. Они не знают, как привести в порядок экономику, они не понимают основные концепции. Самое сложное для них заключается в том, что на протяжении 50 лет они хотели, чтобы кто-то занимался улучшением их экономики, и они боятся ослабить политический контроль над народом", - отметил госсекретарь США.