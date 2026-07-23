Рубио заявил, что провел хорошие и откровенные переговоры с Лавровым

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у него состоялся откровенный диалог с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" министерской встречи АСЕАН в Маниле.

"У нас был хороший, откровенный разговор", - сказал он журналистам в четверг.

По словам Рубио, США также "готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта" на Украине.

По мнению госсекретаря, и у России, и у Украины "должен быть стимул положить конец кризису".

"В этом и заключается сложность. Сложность в таком финале, который смогут принять обе стороны. Мы пытались и продолжим пытаться нащупать "золотую середину", которая даст результат", - подытожил Рубио.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров и Рубио провели в Маниле "обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня".

"При обсуждении украинской проблематики С.В.Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади добавили, что Лавров "вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной" на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже "и на которые российский лидер дал согласие".





