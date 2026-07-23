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На Кубу прибыла первая партия гуманитарной помощи из США по инициативе Рубио

Ее распределят нуждающимся через католическую миссию

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Католическая организация "Каритас Куба" получила первую партию гуманитарной помощи из США из пакета в $100 млн, о предоставлении которого ранее объявили в Вашингтоне.

"В первую партию входят 18 тонн продовольствия и гигиенических наборов, которые будут распределены по церковным каналам 700 семьям в Гаване", - сообщает в четверг агентство EFE со ссылкой на "Каритас Куба".

"Помощь на дом нуждающимся доставят волонтеры из приходских общин", - отмечается в сообщении.

С предложением о выделении гуманитарной помощи Кубе на $100 млн выступил в мае госсекретарь США Марко Рубио.

США Куба Марко Рубио
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