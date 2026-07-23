ЕС ввел санкции против более 50 предприятий ОПК в РФ и Белоруссии и ряда НПЗ

Под ограничения также подпали более сотни банков и криптооператоров, свыше 40 судов "теневого флота", сообщила Кая Каллас

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз вводит санкции против 50 оборонных предприятий в России и Белоруссии, нескольких нефтеперерабатывающих заводов и судов "теневого флота" в рамках 21-го пакета санкций, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Это наш крупнейший пакет за четыре года: всего 218 включений в санкционные списки. Мы нанесли удар по более чем сотне банков и криптооператоров, более чем 40 судам "теневого флота", а также по нескольким нефтеперерабатывающим заводам в России и Белоруссии", - написала она в четверг в соцсети Х.

По словам Каллас, в санкционные списки включены более 50 предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе производящих дальнобойные беспилотники.

Ранее в четверг стало известно, что Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза согласовал 21-й пакет санкций в отношении России. Теперь Совет ЕС должен утвердить это решение постпредов.



