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Рубио заявил о неготовности Ирана к соглашению с США

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не видит смысла в переговорах с Тегераном, поскольку Иран еще не готов прийти к соглашению, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

"На данный момент они, по-видимому, еще не образумились, поэтому президент не видит особого смысла отвечать на их предложения. Честно говоря, Иран явно не склонен к сделке с США - по крайней мере, такой, которой он был бы готов придерживаться", - сказал Рубио.

По словам госсекретаря, каждый раз, когда США и Иран договариваются о прекращении огня, "люди, которые находятся там у власти, либо нарушают это соглашение, либо желают его изменить".

При этом Рубио подчеркнул, что Иран продолжит платить цену за свои действия, и с каждым днем эта цена будет расти.

Ранее в среду глава иранского МИД Аббас Аракчи описал оборонительную стратегию страны как "око за око".

"Любая агрессия против Ирана, включая удары по нашей инфраструктуре, повлечет за собой мощный и решительный ответ", - написал Аракчи в соцсети X.

В свою очередь Рубио отметил, что президент США предпримет более жесткие меры в ответ на действия Ирана. "Именно так все и будет", - подчеркнул он.

Хроника 28 февраля – 23 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Дональд Трамп Иран США Марко Рубио
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