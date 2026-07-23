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Песков не стал комментировать подозрения разведки США в причастности РФ к ударам Ирана по объектам ЦРУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о неких подозрениях в том, что РФ могла помогать Ирану с помощью технологий и информации в нанесении последних ударов по объектам США на Ближнем Востоке, не могут являться поводом для комментариев.

"Нет, пока нет. Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев", - сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что американская разведка подозревает, что Россия могла помогать Ирану с помощью технологий и информации в нанесении последних ударов по объектам США на Ближнем Востоке, в частности, объектам ЦРУ.

Дмитрий Песков Иран США ЦРУ
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