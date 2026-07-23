В Брюсселе продолжат подготовку новых санкций против России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз работает над следующими шагами по усилению санкционного давления на Россию, сообщила в соцсети глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы согласовали 21-й пакет санкций против России. Он включает масштабные меры, направленные против финансовой системы Москвы, ее военно-промышленного комплекса и энергетического сектора, которые поддерживают работу российской военной экономики", - написала она в четверг в соцсети Х.

По словам Каллас, "это не конец санкционного пути". "Мы уже работаем над следующими шагами. ЕС должен быть готов ответить на любую дальнейшую эскалацию со стороны России", - отметила она.