Санкции ЕС коснулись трех НПЗ в России и крупного НПЗ в Белоруссии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ЕС вносит в санкционный список три нефтеперерабатывающих завода в России, а также крупный нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии, говорится в четверг в пресс-релизе Совета ЕС.

"ЕС включает в список 18 компаний и одно физическое лицо в нефтяном секторе, в том числе три НПЗ в России, крупный НПЗ в Белоруссии, а также компанию, созданную для продажи белорусских нефтепродуктов на территории России", - говорится в пресс-релизе. Названия НПЗ в документе не приводятся.

Помимо этого, пакет мер предусматривает возможность запрета сделок с перечисленными НПЗ в России и третьих странах, которые перерабатывают российскую нефть и нефтепродукты. В рамках этого ЕС вводит запрет на сделки, который вступит в силу через шесть месяцев, с грузинским НПЗ в Кулеви, занимающимся торговлей и переработкой российской нефти. Кроме того, ЕС добавил пять нефтетрейдеров в список организаций, подпадающих под запрет на сделки, за препятствование осуществлению запрета на покупку российской нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, Евросоюз принял решение внести в санкционные списки, связанные с Россией, 41 судно, продолжая "борьбу с "теневым флотом".