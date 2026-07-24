ВМС США перехватили более десяти связанных с Ираном судов после возобновления блокады

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - С момента возобновления морской блокады Ирана американские ВМС перехватили уже 12 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"С момента возобновления военно-морской блокады Ирана девять дней назад Центральное командование США перенаправило 12 коммерческих судов и вывело из строя одно, чтобы предотвратить вход или выход судов из иранских портов или прибрежных районов", - говорится в сообщении.

Силы CENTCOM 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования США перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.