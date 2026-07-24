ЕС ввёл санкции против группы ведущих российских золотодобытчиков

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз включил в санкционный список, где уже находился крупнейший российский золотодобытчик "Полюс", целую группу ведущих отраслевых компаний.

В 21-м пакете санкций оказались Nordgold, "Высочайший", "Селигдар", "Павлик", группа "Ареал", "Сусуманзолото", а также ЮГК, говорится в публикации в официальном журнале ЕС.

Также под санкциями Евросоюза отныне находится ООО "Первая алмазная компания", которое, как утверждается в документе, было создано вскоре после включения в американский "черный список" "АЛРОСА" и занимается экспортом российских алмазов.