ЕС разрешил европейскому банку завершить сделку с Фридманом и Авеном

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 21-го пакета внес в два базовых документа антироссийского санкционного режима - решение №145 и регламент №269 - поправки, которые разрешают европейской кредитной организации закрыть ранее согласованную сделку с Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

В решении, опубликованном в официальном журнале ЕС, напрямую не поименованы ни европейский банк, ни российские бизнесмены (но указаны персональные номера в санкционном списке, которые соответствуют позициям в этом перечне Авена и Фридмана). Также не раскрыто и содержание сделки, которую страны ЕС теперь могут одобрить на устраивающих их условиях, но отмечено, что речь идет о пут-опционе, заключенном до введения против Фридмана и Авена санкций (то есть до 28 февраля 2022 года), но все еще не реализованном. Евросоюз дает согласие на разблокировку суммы, необходимой для оплаты Фридманом и Авеном сделки с европейской кредитной организацией, сказано в решении.

Как сообщалось, после введения санкций против Фридмана и Авена в феврале 2022 года зависла сделка по продаже группой UniCredit 10-процентной доли в банковском холдинге Альфа-групп. Этот актив - 9,9% в компании ABH Holdings S.A. - достался UniCredit в 2016 году в результате сделки по продаже украинского Укрсоцбанка. Тогда стороны заключили опцион на выкуп/продажу пакета UniCredit по истечении пяти лет с момента закрытия сделки.

В ноябре 2021 года Unicredit воспользовалась правом реализации опциона на продажу доли в ABH Holdings. Закрытие сделки ожидалось в первом квартале 2022 года, но этому помешали санкции. Балансовая стоимость доли на конец 2021 года оценивалась в сумму около 300 млн евро.