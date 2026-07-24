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Великобритания заявила о готовности отразить возможные атаки Ирана

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Соединенное Королевство заявило, что его вооруженные силы готовы защищать страну на фоне угрозы Ирана атаковать используемую США авиабазу Фэрфорд в Англии.

"Наши вооруженные силы готовы обеспечить безопасность Соединенного Королевства от любых атак, исходящих из-за рубежа. Великобритания готова круглосуточно защищать себя", - заявил представитель правительства Великобритании.

Ранее Иран пригрозил атаковать авиабазу Фэрфорд на юго-западе Англии, заявив, что любая база, используемая для нанесения ударов по иранской территории, будет считаться "законной целью".

В заявлении, которое передало агентство Tasnim, Корпус стражей исламской революции (КСИР) указал, что США возобновили использование стратегических бомбардировщиков B-1, размещенных на авиабазе Фэрфорд.

По данным портала Axios, американские военные вновь начали наносить удары по целям КСИР в Иране с помощью стратегических бомбардировщиков B-1 во вторник.

Авиабаза Фэрфорд во время американской военной кампании против Ирана служила передовой оперативной базой для американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, которые совершали боевые вылеты в Иран.

Авиабаза находится примерно в 4,5 тыс. км от Тегерана. Иран прежде уже продемонстрировал возможности нанесения ударов по целям на большой дальности, выпустив в марте как минимум две ракеты в сторону острова Диего-Гарсия в Индийском океане, где находится совместная американо-британская база, но ни одна из них не достигла цели.


Хроника 28 февраля – 24 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Великобритания Иран КСИР
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