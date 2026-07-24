Ударам США подверглись иранский портовый город Бендер-Аббас и остров Кешм

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мощные взрывы произошли в иранском портовом городе Бендер-Аббас в результате ракетных ударов, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.

Еще несколько ударов также были нанесены по иранскому острову Кешм, который расположен в Ормузском проливе.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы приступили к очередной серии ударов по иранским целям.