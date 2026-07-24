Китайская ракета вывела на орбиту пять космических аппаратов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета-носитель "Лицзянь-1 Y15" (Kinetica 1 Y15) в пятницу вывела на орбиту пять спутников, предназначенных для мониторинга космического пространства, наблюдения за поверхностью Земли, а также испытания различных технологий, сообщил телеканал CCTV.

Запуск ракеты "Лицзянь-1" компании CAS Space, которая является дочерним предприятием Академии наук КНР, был осуществлен со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 07:33 по пекинскому времени (в 02:33 по Москве). Все аппараты были успешно выведены на заданные орбиты.

Запуск стал 15-м по счету полетом ракеты "Лицзянь-1". На данный момент ракеты-носители серии "Лицзянь" успешно доставили в космос в общей сложности более сотни спутников, а суммарная масса полезной нагрузки, выведенной на орбиту, превысила 20 тонн.

Легкая твердотопливная ракета "Лицзянь-1" весит 135 тонн. Её высота достигает 30 метров, а ширина - 2,65 метра. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 1,5 тонн.