В Грузии восстановлено электроснабжение после аварийного отключения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение Грузии после аварийного отключения электросистемы в ночь на пятницу почти полностью восстановлено, сообщает Государственная электросистема республики.

Причины аварии не указываются. Ранее в СМИ сообщалось об аварии на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию.

Аварийное отключение электроэнергии повлияло и на водоснабжение в ряде регионов Грузии, где автоматически остановились насосные станции, что привело к ограниченной подаче воды в Тбилиси и Рустави.