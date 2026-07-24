Фондовые индексы США снизились на отчетностях Alphabet и Tesla

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг.

Alphabet Inc. и Tesla стали первыми технологическими гигантами, опубликовавшими квартальную отчетность, и она не впечатлила инвесторов. Негативное влияние на рынок оказал также новый скачок цен на нефть из-за очередной волны эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Котировки акций Alphabet упали на 7,1%. Материнская компания Google во втором квартале увеличила чистую прибыль в четыре раза, выручку - на 24%. Однако свободный денежный поток холдинга стал отрицательным, также он неожиданно повысил прогноз капитальных затрат в 2026 году.

Цена бумаг Tesla рухнула на 14,5%. Производитель электромобилей в апреле-июне увеличил выручку на 26%, однако чистая прибыль не оправдала ожиданий экспертов. Tesla зафиксировала отрицательный свободный денежный поток (-$1,1 млрд) впервые за два года. Также компания предупредила, что операционные расходы продолжат расти в 2026 году и в дальнейшем.

Стоимость Texas Instruments опустилась на 3,1% несмотря на то, что разработчик и производитель полупроводниковых компонентов дал хороший прогноз на текущий квартал.

Бумаги American Airlines Group ушли вниз на 8,4%, поскольку авиакомпания ухудшила прогноз прибыли на этот год из-за повышения стоимости топлива.

Цена акций Southwest Airlines Co. снизилась на 6,2%. Авиаперевозчик получил в апреле-июне выручку ниже ожиданий рынка, а также дал слабый прогноз на текущий квартал.

Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, во втором квартале снизил чистую прибыль более чем втрое. Котировки бумаг компании упали на 6,8%.

Также подешевели акции Amazon.com Inc. - на 4,6%, Nike Inc. - на 2,9%, Microsoft Corp. - на 2,2%, Apple Inc. - на 1,3%, Nvidia Corp. - на 1,6%.

В то же время акции Lockheed Martin взлетели в цене на 10,5%. Военно-промышленная компания во втором квартале увеличила чистую прибыль в 5,4 раза (выше ожиданий), а также улучшила прогноз на год.

Цена акций еще одного представителя ВПК - RTX Corp. - подскочила на 7,3%. Компания получила хорошие результаты за прошедший квартал и повысила годовой прогноз.

По этой же причине стоимость промышленно-технологической корпорации Honeywell поднялась на 5,7%.

Акции нефтепроизводителей также подорожали: Chevron Corp. - на 0,8%, ExxonMobil - на 1,6%, ConocoPhillips - на 1,2%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 506,93 пункта (на 0,97%) и составил 51711,62 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 90,66 пункта (на 1,21%) - до 7408,3 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 553,21 пункта (на 2,15%) и завершил сессию на отметке 25137,69 пункта.