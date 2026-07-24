Поиск

Фондовые индексы США снизились на отчетностях Alphabet и Tesla

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг.

Alphabet Inc. и Tesla стали первыми технологическими гигантами, опубликовавшими квартальную отчетность, и она не впечатлила инвесторов. Негативное влияние на рынок оказал также новый скачок цен на нефть из-за очередной волны эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Котировки акций Alphabet упали на 7,1%. Материнская компания Google во втором квартале увеличила чистую прибыль в четыре раза, выручку - на 24%. Однако свободный денежный поток холдинга стал отрицательным, также он неожиданно повысил прогноз капитальных затрат в 2026 году.

Цена бумаг Tesla рухнула на 14,5%. Производитель электромобилей в апреле-июне увеличил выручку на 26%, однако чистая прибыль не оправдала ожиданий экспертов. Tesla зафиксировала отрицательный свободный денежный поток (-$1,1 млрд) впервые за два года. Также компания предупредила, что операционные расходы продолжат расти в 2026 году и в дальнейшем.

Стоимость Texas Instruments опустилась на 3,1% несмотря на то, что разработчик и производитель полупроводниковых компонентов дал хороший прогноз на текущий квартал.

Бумаги American Airlines Group ушли вниз на 8,4%, поскольку авиакомпания ухудшила прогноз прибыли на этот год из-за повышения стоимости топлива.

Цена акций Southwest Airlines Co. снизилась на 6,2%. Авиаперевозчик получил в апреле-июне выручку ниже ожиданий рынка, а также дал слабый прогноз на текущий квартал.

Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, во втором квартале снизил чистую прибыль более чем втрое. Котировки бумаг компании упали на 6,8%.

Также подешевели акции Amazon.com Inc. - на 4,6%, Nike Inc. - на 2,9%, Microsoft Corp. - на 2,2%, Apple Inc. - на 1,3%, Nvidia Corp. - на 1,6%.

В то же время акции Lockheed Martin взлетели в цене на 10,5%. Военно-промышленная компания во втором квартале увеличила чистую прибыль в 5,4 раза (выше ожиданий), а также улучшила прогноз на год.

Цена акций еще одного представителя ВПК - RTX Corp. - подскочила на 7,3%. Компания получила хорошие результаты за прошедший квартал и повысила годовой прогноз.

По этой же причине стоимость промышленно-технологической корпорации Honeywell поднялась на 5,7%.

Акции нефтепроизводителей также подорожали: Chevron Corp. - на 0,8%, ExxonMobil - на 1,6%, ConocoPhillips - на 1,2%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 506,93 пункта (на 0,97%) и составил 51711,62 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 90,66 пункта (на 1,21%) - до 7408,3 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 553,21 пункта (на 2,15%) и завершил сессию на отметке 25137,69 пункта.

Alphabet Inc Dow Jones Industrial Average Google Nasdaq Composite Microsoft Corp
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июля

Четыре человека погибли при ракетной атаке США по иранскому городу Ахваз

NYT сообщила, что Иран отверг предложение США о прекращении огня

Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

 Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

США с пятницы вводят новые пошлины от 10% до 12,5% в отношении 60 стран

 США с пятницы вводят новые пошлины от 10% до 12,5% в отношении 60 стран

Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по Ирану

 Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по Ирану

США компенсируют ущерб от иранских ударов по судам за счет активов Тегерана

Вся территория Абхазии обесточена из-за аварии на ГЭС

 Вся территория Абхазии обесточена из-за аварии на ГЭС

ЕС ввел санкции против ПАО "Интер РАО", ЮГК и АФК "Система"

Визит Си Цзиньпина в США состоится 24 сентября

 Визит Си Цзиньпина в США состоится 24 сентября
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3308 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10713 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов